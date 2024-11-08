Пожар в частном доме в Тюмени привел к гибели трех человек
В Тюмени в частном деревянном доме произошел пожар, в результате которого погибли трое человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщило региональное управление МЧС.
По данным ведомства, сообщение о возгорании в СНТ «Строитель-3» на улице Рябиновой поступило вечером 8 октября. На момент прибытия первых спасательных подразделений огонь уже охватил внутренние помещения. Пожар был ликвидирован на площади 36 кв. м.
Предварительной причиной возгорания называется аварийный режим работы электрооборудования. Для ликвидации пожара были привлечены три единицы техники и 10 сотрудников ГУ МЧС по Тюменской области.
Прокуратура региона начала проверку по факту гибели людей, передает «Радиоточка НСН».
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