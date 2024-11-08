Пожар в частном доме в Тюмени привел к гибели трех человек

В Тюмени в частном деревянном доме произошел пожар, в результате которого погибли трое человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщило региональное управление МЧС.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в СНТ «Строитель-3» на улице Рябиновой поступило вечером 8 октября. На момент прибытия первых спасательных подразделений огонь уже охватил внутренние помещения. Пожар был ликвидирован на площади 36 кв. м.