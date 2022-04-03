Пожар в больнице РАН в Москве начался из-за чайника
3 апреля 202217:00
По предварительным данным, пожар в Центральной клинической больнице РАН в Москве произошел из-за чайника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«Предварительно, причина пожара - загорание электроприбора (чайника)», - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что возгорание произошло в воскресенье в 14:40 на юго-западе Москвы в районе Ясенево на пятом этаже Центральной клинической больницы РАН на улице бульвар, их нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru