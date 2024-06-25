Площадь пожара в здании во Фрязино увеличилась до 50 «квадратов»
Площадь возгорания на техническом этаже административного здания в Фрязино под Москвой составляет приблизительно 50 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По его словам, пожарные ожидают прибытия коленчатого подъемника для тушения огня снаружи здания.
Пожар на площади пять тысяч квадратных метров произошел в административном здании в подмосковном Фрязино накануне. Начался пожар около трех часов дня, локализовать возгорание удалось лишь ближе к восьми вечера. Несколько этажей здания полностью выгорели.
Число погибших при пожаре в подмосковном Фрязино увеличилось до шести, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства произошедшего устанавливает прокуратура, передает «Радиоточка НСН».
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