Площадь пожара в здании во Фрязино увеличилась до 50 «квадратов»

Площадь возгорания на техническом этаже административного здания в Фрязино под Москвой составляет приблизительно 50 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, пожарные ожидают прибытия коленчатого подъемника для тушения огня снаружи здания.

В сгоревшем во Фрязино здании НИИ полгода назад случился потоп

Пожар на площади пять тысяч квадратных метров произошел в административном здании в подмосковном Фрязино накануне. Начался пожар около трех часов дня, локализовать возгорание удалось лишь ближе к восьми вечера. Несколько этажей здания полностью выгорели.

Число погибших при пожаре в подмосковном Фрязино увеличилось до шести, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства произошедшего устанавливает прокуратура, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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