Пожар в административном здании на западе Москвы локализовали
31 августа 202418:06
Пожар в административном здании на Бережковской набережной локализован на площади одной тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России.
В ведомстве уточнили, что информация о пострадавших не поступала.
К тушению пожара привлекалось четыре вертолета, на очаг возгорания было сброшено более 350 тонн воды. Причиной пожара стала неисправность электросети в здании, сообщили в оперативных службах.
О пожаре стало известно около 10 утра, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru