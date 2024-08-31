Пожар в административном здании на западе Москвы локализовали

Пожар в административном здании на Бережковской набережной локализован на площади одной тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России.

Неосторожное обращение с огнем привело к пожару около Феодосии

В ведомстве уточнили, что информация о пострадавших не поступала.

К тушению пожара привлекалось четыре вертолета, на очаг возгорания было сброшено более 350 тонн воды. Причиной пожара стала неисправность электросети в здании, сообщили в оперативных службах.

О пожаре стало известно около 10 утра, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваПожарМЧС РФ

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