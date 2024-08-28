Неосторожное обращение с огнем привело к пожару около Феодосии
28 августа 202416:30
Неосторожное обращение с огнем привело к пожару на юго-востоке Крыма, заявил замначальника регионального управления МЧС России Игорь Скуртул, сообщают «Известия».
По его словам, причиной стало разведение огня в лесном массиве горного хребта Тепе-Оба неподалеку от Феодосии. К настоящему моменту огонь локализован.
«Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела», - добавил Скуртул.
Ранее в Феодосии около 25 тысяч человек остались без воды, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru