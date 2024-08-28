Неосторожное обращение с огнем привело к пожару около Феодосии

Неосторожное обращение с огнем привело к пожару на юго-востоке Крыма, заявил замначальника регионального управления МЧС России Игорь Скуртул, сообщают «Известия».

В Тепе-Оба в Крыму произошел природный пожар на площади 75 гектаров

По его словам, причиной стало разведение огня в лесном массиве горного хребта Тепе-Оба неподалеку от Феодосии. К настоящему моменту огонь локализован.

«Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела», - добавил Скуртул.

Ранее в Феодосии около 25 тысяч человек остались без воды, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Богодистов/Telegram
ТЕГИ:ФеодосияКрымПожарМЧС РФ

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