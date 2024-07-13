МЧС: В Ставрополе горят 10 дачных домов
13 июля 202416:05
В садовом товариществе «Ветерок» в Ставрополе горят 10 дачных домов, сообщили в МЧС России.
В ведомстве добавили, что тушение осложняет жаркая и ветреная погода.
На месте происшествия работают более 30 специалистов и девять единиц техники.
Ранее пожар на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области удалось полностью потушить, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС: В Ставрополе горят 10 дачных домов
- Путин подписал закон о повышении военных пенсий на 5,1%
- В Вильнюсе отменили концерт Оливера Три из‑за его участия на Park Live
- В России рост цен на новые авто обогнал инфляцию в два раза
- «Газпром»: Транзит российского газа через Украину составил 42,4 млн кубометров
- Восемь человек ранены при обстреле ВСУ белгородского Шебекино
- Один человек погиб, 32 пострадали в ДТП с автобусом в Турции
- Бортовые самописцы упавшего в Подмосковье SSJ 100 доставили в лабораторию
- Минздрав Газы: При израильском ударе на юге сектора Газа погибли 20 человек
- Австралийский премьер призвал РФ «отступить» от защиты обвиняемых в шпионаже россиян
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru