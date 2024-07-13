МЧС: В Ставрополе горят 10 дачных домов

В садовом товариществе «Ветерок» в Ставрополе горят 10 дачных домов, сообщили в МЧС России.

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В ведомстве добавили, что тушение осложняет жаркая и ветреная погода.

На месте происшествия работают более 30 специалистов и девять единиц техники.

Ранее пожар на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области удалось полностью потушить, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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