К тушению пожара в поселке Коктебель в Крыму привлекли вертолет

По данным ведомства, на месте работают более 100 специалистов и 23 единицы техники. Также была направлена дополнительная аэромобильная группировка в составе 40 человек и шести единиц техники.

Кроме того, к тушению пожара привлекли вертолёт Ми-8 МЧС РФ.

«В Симферопольском районе в садовом некоммерческом товариществе «Дружба» горит сухая растительность на 5 га. На месте работают более 30 специалистов и 11 единиц техники. Огонь быстро распространяется из-за жары и ветра», - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС РФ заявили, что все очаги пожаров на территории турбаз в Краснодарском крае потушены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

