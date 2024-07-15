К тушению пожара в поселке Коктебель в Крыму привлекли вертолет
Пожарные продолжают тушить сухостои в Крыму. Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, в посёлке Коктебель сухая растительность горит на площади 20 га.
По данным ведомства, на месте работают более 100 специалистов и 23 единицы техники. Также была направлена дополнительная аэромобильная группировка в составе 40 человек и шести единиц техники.
Кроме того, к тушению пожара привлекли вертолёт Ми-8 МЧС РФ.
«В Симферопольском районе в садовом некоммерческом товариществе «Дружба» горит сухая растительность на 5 га. На месте работают более 30 специалистов и 11 единиц техники. Огонь быстро распространяется из-за жары и ветра», - говорится в сообщении.
Ранее в МЧС РФ заявили, что все очаги пожаров на территории турбаз в Краснодарском крае потушены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru