Пожар с полигона в Рязанской области перекинулся на ближайшую деревню

Крупный пожар на военном полигоне в Рязанской области продолжает распространяться. Огонь уже перекинулся на ближайшую деревню Кузьминка-2. Об этом ТАСС сообщил глава Шелемишевского поселения Роман Захаров. Также известно, что военные продолжают тушить пожар на арсенале своими силами: спасатели и техника находятся на удалении пяти километров от места взрывов боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб региона

Ранее Западный военный округ сообщил, что в тушении пожара задействовано до 10 единиц техники и около 70 военнослужащих.