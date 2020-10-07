Пожар с полигона в Рязанской области перекинулся на ближайшую деревню

Крупный пожар на военном полигоне в Рязанской области продолжает распространяться. Огонь уже перекинулся на ближайшую деревню Кузьминка-2. Об этом ТАСС сообщил глава Шелемишевского поселения Роман Захаров. Также известно, что военные продолжают тушить пожар на арсенале своими силами: спасатели и техника находятся на удалении пяти километров от места взрывов боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб региона

Ранее Западный военный округ сообщил, что в тушении пожара задействовано до 10 единиц техники и около 70 военнослужащих.

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Напомним, огонь на площадку хранения артиллерийских боеприпасов в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области перекинулся с загоревшейся травы.

В радиусе 50 километров от пожара объявлена эвакуация, сообщает Ura.ru. С места ЧП также эвакуирован личный состав и гражданский персонал. С огнем борется пожарный расчет воинской части, однако остановить возгорание не удалось. Боеприпасы продолжают взрываться.

Также сообщается, что федеральная трасса Р-22 «Каспий» перекрыта для движения автомобилей в Скопинском районе Рязанской области из-за продолжающихся взрывов боеприпасов на военном арсенале, отмечает Свободная пресса.

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ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
ТЕГИ:ВоенныеПожарРязанская Область
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