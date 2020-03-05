Не только Мурманская область. Самые громкие ЧП на военных объектах России
Взрыв имитационного боеприпаса произошёл на территории одной из воинских частей в Печенгском районе Мурманской области. Согласно сообщению Северного флота, пострадали пятеро военнослужащих-контрактников. НСН вспоминает громкие ЧП, произошедшие за последний год на военных объектах в России.
Взрыв двигателя на испытаниях в Архангельской области
Нештатная ситуация произошла в районе ракетного полигона «Нёнокса» в Архангельской области 8 августа 2019 года. По официальным данным Минобороны РФ, там во время испытаний взорвался жидкостный ракетный двигатель с радиоизотопным источником питания. Испытания были засекречены, в них участвовали учёные из «Росатома» и военнослужащие. При взрыве погибли семь человек, четверо серьёзно пострадали. ЧП характеризуется как ядерный инцидент: пострадавшие получили высокие дозы радиационного облучения. Из-за взрыва наблюдалось кратковременное повышение радиационного фона в Северодвинске.
Взрывы на военном складе под Ачинском
Серия взрывов произошла на военном складе боеприпасов в Каменке (Ачинский район Красноярского края) в августе 2019 года. Боеприпасы начали взрываться 5 августа, что вызвало пожар. Огонь потушили только на следующий день. Тогда сообщалось о 14 пострадавших и одном погибшем. После произошедшего власти эвакуировали людей из населённых пунктов в радиусе 20 км от складов. 9 августа прогремели новые взрывы, пострадали 25 человек.
По данным администрации Красноярского края, взрывы произошли при проведении работ по разминированию. В Минобороны РФ заявили, что детонацию вызвало попадание молнии. За два дня сдетонировала почти половина хранившихся на складах зарядов, говорил источник ТАСС.
Режим ЧС был снят только 15 октября. Власти выплатили компенсации владельцам почти 400 дач, пострадавших из-за взрывов.
Пожар на авиабазе под Вольском
Один солдат-срочник и один военнослужащий контрактник погибли, получив ожоги при пожаре на территории войсковой части на авиабазе под Вольском в Саратовской области. ЧП произошло днём 13 июля 2019 года.
Военные перекачивали бензин из цистерны, прибывшей по железной дороге, в бензовоз с помощью насосной станции на базе автомобиля ЗИЛ. Во время четвёртого рейса произошло возгорание топлива, сообщал сайт Wolsk.ru.
ЧП на учениях в Мурманской области
24 декабря 2019 года военнослужащий-контрактник получил смертельное огнестрельное ранение во время учебных стрельб в Кандалакшском районе Мурманской области, проходивших в одной из воинских частей Северного флота. О произошедшем сообщал источник агентства ТАСС в силовых структурах. Причиной трагедии назвали несоблюдение требований безопасности при обращении с оружием.
Взрыв в воинской части в Уссурийске
Солдат-срочник из Пермского края впал в кому после взрыва в подсобном помещении на территории воинской части в Уссурийске в июне 2019 года. Как сообщали СМИ, 20-летний молодой человек зашёл в помещение за лопатой и подсветил пространство зажигалкой. В этот момент раздался взрыв. Военнослужащий получил серьёзные ожоги
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Москве хотят построить платный скоростной дублер МКАД
- Армия Сирии попыталась сбить турецкий истребитель с помощью С-200
- Тарифы на электроэнергию хотят выровнять по стране
- «Не мракобесы»: РПЦ против хайпа вокруг слов Смирнова об образовании девочек
- Не только Мурманская область. Самые громкие ЧП на военных объектах России