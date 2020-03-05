Не только Мурманская область. Самые громкие ЧП на военных объектах России

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Серия взрывов произошла на военном складе боеприпасов в Каменке (Ачинский район Красноярского края) в августе 2019 года. Боеприпасы начали взрываться 5 августа, что вызвало пожар. Огонь потушили только на следующий день. Тогда сообщалось о 14 пострадавших и одном погибшем. После произошедшего власти эвакуировали людей из населённых пунктов в радиусе 20 км от складов. 9 августа прогремели новые взрывы, пострадали 25 человек.

По данным администрации Красноярского края, взрывы произошли при проведении работ по разминированию. В Минобороны РФ заявили, что детонацию вызвало попадание молнии. За два дня сдетонировала почти половина хранившихся на складах зарядов, говорил источник ТАСС.

Режим ЧС был снят только 15 октября. Власти выплатили компенсации владельцам почти 400 дач, пострадавших из-за взрывов.

