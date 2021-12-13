Пожар произошел возле Парка Горького в Москве
13 декабря 202120:12
Пожар произошел на складе возле Парка Горького в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление МЧС.
Двухъярусный склад, где произошло возгорание, находится по адресу Крымский Вал, дом 9. Пожар охватил площадь 100 кв. метров.
В настоящее время пожар локализован силами пожарных. По данным агентства, на месте наблюдается сильное задымление.
Информации о пострадавших нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru