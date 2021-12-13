На вещевом рынке в Петербурге загорелись три ангара

На вещевом рынке в Петербурге загорелись три ангара, сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

По данным источника, площадь пожара по адресу Фрунзенский район, улица Салова, дом 52 составила 1 тысяча 200 квадратных метров.

В ликвидации возгорания принимали участие 62 человека из личного состава МЧС и 13 единиц техники.

В Иркутске около 200 человек эвакуировали из-за пожара в торговом центре

Сведения о наличии пострадавших в ведомство пока не поступали. Сообщается, что пожар удалось локализовать.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в лаборатории Контрольно-аналитического управления Надеждинского металлургического завода компании «Норникель» произошло возгорание, в результате которого пострадали три человека.

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