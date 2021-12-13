На вещевом рынке в Петербурге загорелись три ангара

В сфере банковских переводов начинают действовать новые правила Байден распорядился предоставить дополнительную федеральную помощь властям Кентукки из-за торнадо На вещевом рынке в Санкт-Петербурге произошел пожар Названы сроки очередного этапа программы туристического кешбэка в России Эксперты по этикету назвали худшие корпоративные подарки на Новый год Объявлен электронный аукцион по продаже одноэтажного здания свободного назначения на востоке Москвы