Пожар произошел в жилом доме в Омске
13 апреля 202021:58
В многоквартирном доме в Омске произошел пожар, который охватил четыре квартиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по региону.
По данным агентства, в тушении пожара принимают участие около 80 пожарных.
Уточняется, что горит двухэтажное здание с восемью квартирами. Сведений о пострадавших в результате инцидента нет.
На прошлой неделе 8 апреля пожар произошел в московском частном доме престарелых. Жертвами инцидента стали четыре человек, еще 16 пострадали.
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