Пожар произошел в жилом доме в Омске

В многоквартирном доме в Омске произошел пожар, который охватил четыре квартиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по региону.

По данным агентства, в тушении пожара принимают участие около 80 пожарных.

Уточняется, что горит двухэтажное здание с восемью квартирами. Сведений о пострадавших в результате инцидента нет.

На прошлой неделе 8 апреля пожар произошел в московском частном доме престарелых. Жертвами инцидента стали четыре человек, еще 16 пострадали.



