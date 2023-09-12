МЧС: На территории завода в Башкирии загорелась мазутная яма
Неиспользуемая мазутная яма загорелась на заводе по производству нефтяного дорожного битума в башкирском городе Салават. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.
По данным ведомства, возгорание произошло на территории ООО «Битум». На место направились специалисты МЧС по повышенному рангу.
«По прибытии первого подразделения наблюдалось задымление за территорией ... на площади 300 квадратных метров», — подчеркнули в ведомстве.
Огонь локализовали, угрозы его распространения нет. По данным МЧС, никто не пострадал.
Ранее бытовое возгорание произошло в военной части в Симферополе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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