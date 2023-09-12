МЧС: На территории завода в Башкирии загорелась мазутная яма

Неиспользуемая мазутная яма загорелась на заводе по производству нефтяного дорожного битума в башкирском городе Салават. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.

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По данным ведомства, возгорание произошло на территории ООО «Битум». На место направились специалисты МЧС по повышенному рангу.

«По прибытии первого подразделения наблюдалось задымление за территорией ... на площади 300 квадратных метров», — подчеркнули в ведомстве.

Огонь локализовали, угрозы его распространения нет. По данным МЧС, никто не пострадал.

Ранее бытовое возгорание произошло в военной части в Симферополе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео / соцсети
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