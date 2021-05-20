Пожар под Великим Новгородом ликвидировали

Пожар под Великим Новгородом, в котором сгорело 20 домов, потушили, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

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Сотрудники МЧС боролись с огнем почти 13 часов в деревне Перелучи. Возгорание удалось полностью ликвидировать в 02:05. В результате пожара уничтожено шесть жилых зданий, 14 дачных домов и часовня. Площадь возгорания составила более 3 000 квадратных метров.

Спасателям удалось пресечь возгорание более 150 домов и предотвратить человеческие жертвы. В тушении пожара задействовали 45 сотрудников и 15 единиц техники. Региональное управление Следственного комитета начало проверку.

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Фото: sledcom.ru
ТЕГИ:МЧСВеликий НовгородПожар
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