Пожар охватил 400 кв. м. ТЦ «Скала» в Самаре

Пожарные локализовали пожар в офисном центре в Самаре и ликвидировали открытое горение, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Отмечается, что все посетители были эвакуированы самостоятельно до приезда спасателей. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров.

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Прокуратура Самарской области сообщила, что на место происшествие прибыл прокурор Октябрьского района Самары Александр Левыкин. Ведомство организовало проверку.



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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:СамараПожар
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