Пожар охватил 400 кв. м. ТЦ «Скала» в Самаре
12 марта 202112:22
Пожарные локализовали пожар в офисном центре в Самаре и ликвидировали открытое горение, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Отмечается, что все посетители были эвакуированы самостоятельно до приезда спасателей. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров.
Прокуратура Самарской области сообщила, что на место происшествие прибыл прокурор Октябрьского района Самары Александр Левыкин. Ведомство организовало проверку.
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12 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru