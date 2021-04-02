Пожар охватил 1,6 тыс. кв. м. кардиоцентра в Благовещенске

Площадь пожара в здании кардиохирургического центра по улице Горького в Благовещенске составляет 1,6 тысячи квадратных метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-служба МЧС России.

В МЧС отметили, что пожар удалось локализовать в 07:25 по московскому времени. Персонал и пациенты – 67 человек – эвакуированы.