Пожар охватил 1,6 тыс. кв. м. кардиоцентра в Благовещенске

Площадь пожара в здании кардиохирургического центра по улице Горького в Благовещенске составляет 1,6 тысячи квадратных метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-служба МЧС России.

В МЧС отметили, что пожар удалось локализовать в 07:25 по московскому времени. Персонал и пациенты – 67 человек – эвакуированы.

В Москве ликвидировали пожар в Измайловском кремле

Причиной пожара в кардиохирургическом центре стало возгорание кровли. Спасатели присвоили ему повышенный ранг сложности. Для тушения центра были задействованы 28 единиц техники и 59 пожарных.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:Амурская ОбластьПожар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры