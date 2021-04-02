Пожар охватил 1,6 тыс. кв. м. кардиоцентра в Благовещенске
Площадь пожара в здании кардиохирургического центра по улице Горького в Благовещенске составляет 1,6 тысячи квадратных метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-служба МЧС России.
В МЧС отметили, что пожар удалось локализовать в 07:25 по московскому времени. Персонал и пациенты – 67 человек – эвакуированы.
Причиной пожара в кардиохирургическом центре стало возгорание кровли. Спасатели присвоили ему повышенный ранг сложности. Для тушения центра были задействованы 28 единиц техники и 59 пожарных.
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