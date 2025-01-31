Пожар на заводе «Сибур-Кстово» потушен после атаки БПЛА
Открытое горение на предприятии «Сибур-Кстово» в Нижегородской области ликвидировано после падения обломков беспилотника, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Специалисты аккредитованной лаборатории не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе, ущерба окружающей среде нет.
В ночь на 29 января на территории нефтехимического завода «Сибур-Кстово» в Нижегородской области произошло возгорание, вызванное падением обломков беспилотного летательного аппарата после его перехвата.
Пожар был оперативно локализован, пострадавших среди персонала нет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru