Пожар на заводе «Сибур-Кстово» потушен после атаки БПЛА

Открытое горение на предприятии «Сибур-Кстово» в Нижегородской области ликвидировано после падения обломков беспилотника, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Специалисты аккредитованной лаборатории не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе, ущерба окружающей среде нет.

На нефтеперерабатывающем заводе под Волгоградом возник пожар из-за обломков БПЛА

В ночь на 29 января на территории нефтехимического завода «Сибур-Кстово» в Нижегородской области произошло возгорание, вызванное падением обломков беспилотного летательного аппарата после его перехвата.

Пожар был оперативно локализован, пострадавших среди персонала нет, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:БеспилотникиПожарПожарные

Горячие новости

Все новости

партнеры