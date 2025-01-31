На нефтеперерабатывающем заводе под Волгоградом возник пожар из-за обломков БПЛА

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области после атаки беспилотников. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, сообщает администрация области.

Губернатор указал, что дежурные средства ПВО отразили атаку восьми дронов на территории Волгоградской области.

«В результате падения обломков одного из БПЛА на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар, который был оперативно ликвидирован», — сообщил Бочаров.

Из-за ЧП пострадал один рабочий завода, его госпитализировали.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 31 января в Волгоградской области ликвидировали восемь дронов ВСУ, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиВолгоградская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры