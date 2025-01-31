На нефтеперерабатывающем заводе под Волгоградом возник пожар из-за обломков БПЛА
Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области после атаки беспилотников. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, сообщает администрация области.
Губернатор указал, что дежурные средства ПВО отразили атаку восьми дронов на территории Волгоградской области.
«В результате падения обломков одного из БПЛА на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар, который был оперативно ликвидирован», — сообщил Бочаров.
Из-за ЧП пострадал один рабочий завода, его госпитализировали.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 31 января в Волгоградской области ликвидировали восемь дронов ВСУ, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Во Владимирской области упал БПЛА
- Пентагон заблокировал сотрудникам доступ к китайскому чат-боту DeepSeek
- В МИД сообщили, что процесс исключения «Талибана» из списка террористов идет
- Пожар произошел в хостеле на северо-западе Москвы
- На нефтеперерабатывающем заводе под Волгоградом возник пожар из-за обломков БПЛА
- Выброшенное на берег Финляндии белое вещество могло попасть с судна Neste
- Украинский военный признался в массовых убийствах в курском селе Русское Поречное
- СМИ: До катастрофы в Вашингтоне вертолет помешал посадке другого рейса
- Над территорией России сбили 49 украинских БПЛА
- Эксперт Кокова рассказала, как уменьшить цифровой след в интернете
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru