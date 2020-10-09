Пожар на военных складах в Рязанской области потушен

Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области полностью потушен. Об этом заявили в Минобороны России, подчеркнув, что далее последует этап восстановления казарменно-жилищного фонда, пострадавшего от последствий ЧП.

Напомним, в минувшую среду на территории склада хранения боеприпасов в Рязанской области загорелась трава, пламя перекинулось на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, за этим последовали взрывы.

В результате в нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов были повреждены жилые дома. Эвакуированы были почти две с половиной тысячи местных жителей. Пострадали 16 человек.