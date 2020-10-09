Пожар на военных складах в Рязанской области потушен

Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области полностью потушен. Об этом заявили в Минобороны России, подчеркнув, что далее последует этап восстановления казарменно-жилищного фонда, пострадавшего от последствий ЧП.

Напомним, в минувшую среду на территории склада хранения боеприпасов в Рязанской области загорелась трава, пламя перекинулось на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, за этим последовали взрывы.

В результате в нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов были повреждены жилые дома. Эвакуированы были почти две с половиной тысячи местных жителей. Пострадали 16 человек.

На складах под Рязанью взорвались более полутора тысяч снарядов

Накануне глава МЧС Евгений Зиничев доложил Владимиру Путину о действиях по ликвидации последствий пожара на территории склада с боеприпасами в Рязанской области. Он заявил, в частности, что в результате ЧП было повреждено более 20 построек.

Зиничев также подчеркнул, что в течение двух суток МЧС продолжало наращивать группировки для ликвидации пожаров в населенных пунктах, попавших в зону поражения от разрыва снарядов. Общая численность сил и средств составляет около полутора тысяч человек и 389 единиц техники.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МЧСВзрывыПожарРязанская Область
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