Пожар на военных складах в Рязанской области потушен
Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области полностью потушен. Об этом заявили в Минобороны России, подчеркнув, что далее последует этап восстановления казарменно-жилищного фонда, пострадавшего от последствий ЧП.
Напомним, в минувшую среду на территории склада хранения боеприпасов в Рязанской области загорелась трава, пламя перекинулось на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, за этим последовали взрывы.
В результате в нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов были повреждены жилые дома. Эвакуированы были почти две с половиной тысячи местных жителей. Пострадали 16 человек.
Накануне глава МЧС Евгений Зиничев доложил Владимиру Путину о действиях по ликвидации последствий пожара на территории склада с боеприпасами в Рязанской области. Он заявил, в частности, что в результате ЧП было повреждено более 20 построек.
Зиничев также подчеркнул, что в течение двух суток МЧС продолжало наращивать группировки для ликвидации пожаров в населенных пунктах, попавших в зону поражения от разрыва снарядов. Общая численность сил и средств составляет около полутора тысяч человек и 389 единиц техники.
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