На складах под Рязанью взорвались более полутора тысяч снарядов

А ранее глава МЧС Евгений Зиничев доложил Владимиру Путину о действиях по ликвидации последствий пожара на территории склада с боеприпасами в Рязанской области. Он заявил, что во время ЧП пострадали 16 человек пострадали, в результате пожара и взрыва на военном складе с боеприпасами повреждено более 20 построек.

Накануне днём на территории склада в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В регионе введен режим ЧС. Эвакуированы почти две с половиной тысячи человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, напоминает Ura.ru.

