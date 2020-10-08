На складах под Рязанью взорвались более полутора тысяч снарядов
В результате пожара на территории военных складов в Рязанской области уже взорвались более 1,6 тысячи артиллерийских снарядов. Об этом заявили в экстренных службах региона. Ранее стало известно, что боеприпасы на горящем военном арсенале в Рязанской области находились на 43 открытых площадках. Всего на территории воинской части, по предварительной информации, расположены 113 хранилищ со снарядами, в основном подземные, отмечает РИА Новости.
А ранее глава МЧС Евгений Зиничев доложил Владимиру Путину о действиях по ликвидации последствий пожара на территории склада с боеприпасами в Рязанской области. Он заявил, что во время ЧП пострадали 16 человек пострадали, в результате пожара и взрыва на военном складе с боеприпасами повреждено более 20 построек.
Накануне днём на территории склада в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В регионе введен режим ЧС. Эвакуированы почти две с половиной тысячи человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, напоминает Ura.ru.
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