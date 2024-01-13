Площадь пожара на складах в Петербурге увеличилась до 50 тысяч «квадратов»

Ранее стало известно о пожаре на складе в Пушкинском районе Петербурга на площади 1000 квадратных метров. ЧП произошло в комплексе маркетплейса Wildberries в Шушарах.

«Площадь пожара ... составляет 50 000 квадратных метров», — заявили в МЧС.

Данных о пострадавших не поступало. В МЧС добавили, что в борьбе с огнем задействованы 112 специалистов, а также 25 единиц техники.

