Площадь пожара на складах в Петербурге увеличилась до 50 тысяч «квадратов»
13 января 202409:55
Площадь возгорания в складском комплексе под Санкт-Петербургом выросла до 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.
Ранее стало известно о пожаре на складе в Пушкинском районе Петербурга на площади 1000 квадратных метров. ЧП произошло в комплексе маркетплейса Wildberries в Шушарах.
«Площадь пожара ... составляет 50 000 квадратных метров», — заявили в МЧС.
Данных о пострадавших не поступало. В МЧС добавили, что в борьбе с огнем задействованы 112 специалистов, а также 25 единиц техники.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru