Пожар на складе в Новосибирске охватил три тысячи квадратных метров

Пожар на складе в Новосибирске охватил площадь 3000 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожарное депо ликвидирует огонь на складе в Кировском районе. Предварительная площадь пожара включает как внутренние помещения, так и кровлю здания.

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Сильный ветер способствует быстрому распространению огня. В ликвидации пожара участвуют 69 пожарных и 20 единиц техники, включая автолестницы.

Ведомство также добавило, что группировка сил увеличивается, и к месту происшествия направлен пожарный поезд, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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