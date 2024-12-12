Пожар на складе в Новосибирске охватил три тысячи квадратных метров
12 декабря 202421:12
Пожар на складе в Новосибирске охватил площадь 3000 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Пожарное депо ликвидирует огонь на складе в Кировском районе. Предварительная площадь пожара включает как внутренние помещения, так и кровлю здания.
Сильный ветер способствует быстрому распространению огня. В ликвидации пожара участвуют 69 пожарных и 20 единиц техники, включая автолестницы.
Ведомство также добавило, что группировка сил увеличивается, и к месту происшествия направлен пожарный поезд, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru