Пожар на складе боеприпасов под Рязанью локализован
Пожар на территории склада боеприпасов в Рязанской области был локализован. Об этом заявил замминистра обороны России Дмитрий Булгаков, возглавляющий оперативный штаб по ликвидации ЧС. Он пояснил, что Булгаков заявил, что главной задачей для специалистов в этот четверг, 8 октября, была максимальная проливка технической территории склада боеприпасов и прилегающих к ней участков, отмечает Интерфакс.
В Минобороны РФ подчеркнули, что в общей сложности с утра четверга для тушения возгорания на арсенале боеприпасов авиация ВКС совершила 12 вылетов самолетов Ил-76, 118 вылетов вертолетов Ми-8 и девять вылетов вертолета Ми-26, сбросив на очаги возгорания более 1200 тонн воды.
Напомним, пожар и последовавшие за ним взрывы на складе боеприпасов начались накануне днем. Их причиной стало возгорание сухой травы. В Скопинском и Ряжском районах был введен режим ЧС. В результате инцидента пострадали 16 человек, сообщает Ura.ru.
Между тем, пострадавшим от взрывов на складах боеприпасов под Рязанью выплатят компенсации. Об этом рассказал губернатор Рязанской области Николай Любимов. В частности, эвакуированным гражданам будет предоставлена помощь на неотложные нужды в размере 10 тыс. рублей на жилое помещение. За частичную утрату имущества выплатят 50 тыс. рублей, за полную утрату имущества - 100 тыс. рублей. Граждане, которым нанесён вред здоровью, в зависимости от тяжести, получат 20, 200 и 400 тыс. рублей, соответственно.
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