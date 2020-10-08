Пожар на складе боеприпасов под Рязанью локализован

Пожар на территории склада боеприпасов в Рязанской области был локализован. Об этом заявил замминистра обороны России Дмитрий Булгаков, возглавляющий оперативный штаб по ликвидации ЧС. Он пояснил, что Булгаков заявил, что главной задачей для специалистов в этот четверг, 8 октября, была максимальная проливка технической территории склада боеприпасов и прилегающих к ней участков, отмечает Интерфакс.

В Минобороны РФ подчеркнули, что в общей сложности с утра четверга для тушения возгорания на арсенале боеприпасов авиация ВКС совершила 12 вылетов самолетов Ил-76, 118 вылетов вертолетов Ми-8 и девять вылетов вертолета Ми-26, сбросив на очаги возгорания более 1200 тонн воды.