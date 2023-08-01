МЧС: Пожар в ангарах в Люберцах локализовали

Крупный пожар в трех ангарах в подмосковных Люберцах удалось локализовать на площади 1,3 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.

На данный момент борьбу с огнем осложняет «высокая пожарная загрузка внутри ангаров», передает РИА Новости.

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В Люберцах, рядом с гипермаркетом «Леруа Мерлен» во вторник вспыхнул сильный пожар. Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует видео пожара, на котором видно огонь и высокий столб дыма.

Telegram-канал Mash уточняет, что горит строительная база в Котельническом проезде, рядом с которой находятся несколько автосервисов. Отмечается, что пожар начался с возгорания газовых баллонов, после чего загорелись стройматериалы.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПодмосковьеПожарные

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