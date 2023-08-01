МЧС: Пожар в ангарах в Люберцах локализовали

В Люберцах, рядом с гипермаркетом «Леруа Мерлен» во вторник вспыхнул сильный пожар. Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует видео пожара, на котором видно огонь и высокий столб дыма.

Telegram-канал Mash уточняет, что горит строительная база в Котельническом проезде, рядом с которой находятся несколько автосервисов. Отмечается, что пожар начался с возгорания газовых баллонов, после чего загорелись стройматериалы.

