Пожар на российском траулере в Норвегии локализован
Пожар, возникший на российском траулере «Бухта Наездник» в норвежском порту Тромсё, локализован. Как пишет ТАСС, об этом заявили в генконсульстве России в Киркенесе. Однако в экстренных службах подчеркнули, что очаги возгорания и сильное задымление сохраняются. При этом никто из российских моряков не пострадал.
Как пишет RT, экипаж временно размещен на территории Университетского госпиталя Северной Норвегии. Между тем, местных жителей попросили закрыть окна и не подвергать себя воздействию дыма.
Добавим, ранее сегодня в порту норвежского города Тромсё загорелся российский траулер. Весь экипаж — 29 человек — доставлен на берег. Данных о пострадавших нет, отмечает РИА ФАН.
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