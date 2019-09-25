Пожар на российском траулере в Норвегии локализован

25 сентября 201915:14

Пожар, возникший на российском траулере «Бухта Наездник» в норвежском порту Тромсё, локализован. Как пишет ТАСС, об этом заявили в генконсульстве России в Киркенесе. Однако в экстренных службах подчеркнули, что очаги возгорания и сильное задымление сохраняются. При этом никто из российских моряков не пострадал.

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Как пишет RT, экипаж временно размещен на территории Университетского госпиталя Северной Норвегии. Между тем, местных жителей попросили закрыть окна и не подвергать себя воздействию дыма.

Добавим, ранее сегодня в порту норвежского города Тромсё загорелся российский траулер. Весь экипаж — 29 человек — доставлен на берег. Данных о пострадавших нет, отмечает РИА ФАН.

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Фото: twitter.com/Ventura County Fire Department
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