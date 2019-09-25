Пожар на российском траулере в Норвегии локализован

Как пишет RT, экипаж временно размещен на территории Университетского госпиталя Северной Норвегии. Между тем, местных жителей попросили закрыть окна и не подвергать себя воздействию дыма.

Добавим, ранее сегодня в порту норвежского города Тромсё загорелся российский траулер. Весь экипаж — 29 человек — доставлен на берег. Данных о пострадавших нет, отмечает РИА ФАН.

