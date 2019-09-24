С горящей плавучей базы в Тихом океане эвакуировали 200 человек

В Тихом океане горит плавучая база «Петр Житников». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по Сахалинской области.

Отмечается, что всего на базе находится около 400 человек, на данный момент эвакуировано 200 из них. Людей доставили на близлежащие суда.

По данным агентства, инцидент произошел в 40 км от острова Итуруп, входящего в состав Сахалинской области.

Причины возгорания, а также наличие жертв и пострадавших пока не известны. Как отмечает Интерфакс, "Петр Житников" - один из крупнейших в мире плавучих заводов, который принадлежит "Дальморепродукт".







