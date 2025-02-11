Над пятью регионами России уничтожили 40 дронов ВСУ

Сорок украинских беспилотников нейтрализовали над территорией России в течение ночи. Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что дроны были перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО. Так, 18 беспилотников сбили над Саратовской областью, 13 – над Ростовской, шесть – над Брянской.

Кроме того, два БПЛА уничтожили над территорией Волгоградской области, один – над Белгородской.

Накануне вечером военные сбили два дрона ВСУ над Крымом и еще один над северо-западной частью Черного моря, напоминает Ura.ru.

