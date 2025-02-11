Над пятью регионами России уничтожили 40 дронов ВСУ
11 февраля 202507:45
Сорок украинских беспилотников нейтрализовали над территорией России в течение ночи. Об этом сообщает Минобороны.
Отмечается, что дроны были перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО. Так, 18 беспилотников сбили над Саратовской областью, 13 – над Ростовской, шесть – над Брянской.
Кроме того, два БПЛА уничтожили над территорией Волгоградской области, один – над Белгородской.
Накануне вечером военные сбили два дрона ВСУ над Крымом и еще один над северо-западной частью Черного моря, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru