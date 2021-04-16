Пожар на «Невской мануфактуре» полностью потушили

Сотрудники МЧС полностью потушили пожар в здании "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге; огонь не могли ликвидировать с понедельника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

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Полностью потушить завалы удалось в 23:00 по московскому времени. В министерстве добавили, что пожарные будут проверять место пожара на протяжении всей ночи каждые два часа.

Пожар на Невской мануфактуре вспыхнул днем 12 апреля. Происшествие было классифицировано как пожар максимальной сложности. Несмотря на то, что огонь удалось локализовать еще вечером в понедельник, окончательно потушить здание не удавалось.

По данным МЧС, на месте нельзя было использовать тяжелую технику, поскольку здание могло обрушиться. Кроме того, работе мешал сильный ветер. При пожаре погиб сотрудник МЧС, еще трое госпитализированы. По факту происшествия возбуждено несколько уголовных дел.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПожарСанкт-Петербург
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