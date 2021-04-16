Пожар на «Невской мануфактуре» полностью потушили
Сотрудники МЧС полностью потушили пожар в здании "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге; огонь не могли ликвидировать с понедельника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Полностью потушить завалы удалось в 23:00 по московскому времени. В министерстве добавили, что пожарные будут проверять место пожара на протяжении всей ночи каждые два часа.
Пожар на Невской мануфактуре вспыхнул днем 12 апреля. Происшествие было классифицировано как пожар максимальной сложности. Несмотря на то, что огонь удалось локализовать еще вечером в понедельник, окончательно потушить здание не удавалось.
По данным МЧС, на месте нельзя было использовать тяжелую технику, поскольку здание могло обрушиться. Кроме того, работе мешал сильный ветер. При пожаре погиб сотрудник МЧС, еще трое госпитализированы. По факту происшествия возбуждено несколько уголовных дел.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 995 / сут.
Умерли
105 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 109 / сут.
- Пожар на «Невской мануфактуре» полностью потушили
- В подмосковном Королёве начался пожар на складе
- Теннисист Рублев выиграл матч у третьей ракетки мира
- Узбекистан выставил виллу дочери экс-президента на торги
- Россия ввела санкции против директора ФБР и генпрокурора США
- Первый подозреваемый по делу о штурме Капитолия признал вину
- Рауль Кастро сложил полномочия руководителя компартии Кубы
- Жириновский предложил построить дамбу на Днепре
- Анатолий Вассерман выступил с предложением компенсировать утраченные сбережения граждан СССР
- В Петербурге отменили обязательное ношение перчаток
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru