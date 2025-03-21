Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае локализуют более 470 человек
Пожар на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, возникший после падения обломков украинских беспилотников, к вечеру 21 марта локализован на площади 2,05 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
По данным властей, в настоящее время ликвидировано горение в обваловании одного из резервуаров, а также очаги за пределами основной территории. К тушению привлечены 473 человека и 189 единиц техники.
В ночь на 22 марта в крае зафиксировали взрыв на объекте — причиной стала разгерметизация горящего резервуара.
Тогда площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров — возгорелся еще один резервуар. Позднее ее удалось сократить до 5 тысяч «квадратов», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru