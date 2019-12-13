Пожар на «Адмирале Кузнецове» полностью потушен

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен. Как пишет ТАСС, об этом заявили в Объединённой судостроительной корпорации, подчеркнув, что она приступила к установлению причин возгорания.

Напомним, пожар произошёл на крейсере накануне, 12 декабря. Как отмечает RT, по последним данным, пострадали 12 человек. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», пишет Ura.ru.