Пожар на «Адмирале Кузнецове» полностью потушен
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен. Как пишет ТАСС, об этом заявили в Объединённой судостроительной корпорации, подчеркнув, что она приступила к установлению причин возгорания.
Напомним, пожар произошёл на крейсере накануне, 12 декабря. Как отмечает RT, по последним данным, пострадали 12 человек. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», пишет Ura.ru.
Ранее НСН писала, что один из трех пропавших без вести людей в результате пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» обнаружен мертвым. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на собственный источник.
Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов в эфире НСН заявил, что есть надежда на то, что нынешнее ЧП не станет причиной увеличения сроков ремонта судна.
Напомним, авианосец находится в Североморске в Центре судоремонта «Звездочка» с 2018 года. По плану, его ремонт должен быть завершен в 2022 году.
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