Пожаловавшегося на подбрасывание наркотиков омича нашли обезглавленным

В Омске возле железнодорожной станции найдено обезглавленное тело местного жителя, который ранее пожаловался на то, что сотрудники правоохранительных органов подбросили ему наркотики.

Как сообщает издание «Город55», расследованием обстоятельств гибели Дмитрия Федорова (на фото) занимается Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.

При этом адвокат покойного заявил, что органы рассматривают в качестве приоритетной версию о самоубийстве молодого мужчины.

Ранее омич обнародовал в соцсетях видеозапись, на которой рассказал, что 15 декабря к нему подошли двое сотрудников Росгвардии, которые обыскали его и, по словам Федорова, вытащили из его карманов несколько свертков с наркотическими веществами. Мужчина попросил помощи в огласке своей истории.

26 декабря Дмитрий был найден мертвым. При этот в тот день он должен был встретиться депутатом омского горсовета Дмитрием Петренко. Последний заявил, что не верит в версию о суициде.

