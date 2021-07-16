Появилось видео жёсткой посадки Ан-28 под Томском и эвакуации людей
Вертолет Ми-8 с 12 пассажирами самолета, который совершил жесткую посадку в тайге, доставлены в Томск, сообщает МЧС. Все люди пройдут медицинский осмотр, в случае необходимости пострадавших госпитализируют. Будет также предоставлена помощь психологов.
По предварительным данным, никто серьёзно не пострадал. Речь идёт о ссадинах и ушибах. Как уточнили в МЧС, спасательная операция после жесткой посадки прошла успешно.
Самолет Ан-28 авиакомпании «Сибирская легкая авиация» выполнял рейс «Кедровый – Томск». Когда машина влетела в облака, произошло обледенение двигателей и они заглохли.
Пилот сумел посадить самолёт в лесу, задевая деревья, после приземления Ан-28 перевернулся. Пассажиров и членов экипажа обнаружили вертолеты спасателей. Всего на борту находились 18 человек, трое из них члены экипажа.
«Мы все верили в чудо, и благодаря профессионализму пилотов оно сбылось, все живы», – отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин на официаоьном сайте администрации. В сети появилось видео места жёсткой посадки и момента посадки вертолёта спасателей.
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