Появилось видео жёсткой посадки Ан-28 под Томском и эвакуации людей

Вертолет Ми-8 с 12 пассажирами самолета, который совершил жесткую посадку в тайге, доставлены в Томск, сообщает МЧС. Все люди пройдут медицинский осмотр, в случае необходимости пострадавших госпитализируют. Будет также предоставлена помощь психологов.

По предварительным данным, никто серьёзно не пострадал. Речь идёт о ссадинах и ушибах. Как уточнили в МЧС, спасательная операция после жесткой посадки прошла успешно.

Самолет Ан-28 авиакомпании «Сибирская легкая авиация» выполнял рейс «Кедровый – Томск». Когда машина влетела в облака, произошло обледенение двигателей и они заглохли.