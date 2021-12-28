Появилось видео с места стрельбы в ставропольской больнице
В интернете появилось видео с места стрельбы в больнице в Светлограде. Его разместил Telegram-канал «112».
Человек, чей, голос слышен за кадром, заявляет о «хлопках, похожих на выстрелы».
По данным СК, 36-летний житель Светлограда проник в здание Петровской районной больницы, имея при себе охолощенный автомат Калашникова, переделанный под стрельбу боевыми патронами. После мужчина обстрелял стены и потолок учреждения.
Сообщается, что там работает жена злоумышленника. Он якобы заподозрил ее в служебном романе с одним из врачей.
Правонарушитель был задержан. Против него завели уголовное дело по части 2 статьи 213 УК «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».
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