Появилось видео с места стрельбы в ставропольской больнице

В интернете появилось видео с места стрельбы в больнице в Светлограде. Его разместил Telegram-канал «112».

Человек, чей, голос слышен за кадром, заявляет о «хлопках, похожих на выстрелы».

По данным СК, 36-летний житель Светлограда проник в здание Петровской районной больницы, имея при себе охолощенный автомат Калашникова, переделанный под стрельбу боевыми патронами. После мужчина обстрелял стены и потолок учреждения.

Сообщается, что там работает жена злоумышленника. Он якобы заподозрил ее в служебном романе с одним из врачей.