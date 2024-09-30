Появилось видео с места ДТП с автобусом и грузовиком под Краснодаром

МЧС России опубликовало кадры с места автоаварии с грузовиком и рейсовым автобусом под Краснодаром, сообщает РИА Новости.

В Москве четыре человека пострадали в ДТП с двумя автобусами

По предварительным данным, водитель грузовика погиб. Различные травмы получили 25 человек. Всего в автобусе находились 49 пассажиров.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что медпомощь потребовалось 21 человеку.

Автобус вез болельщиков гандбольной команды. Внутри находилось 49 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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