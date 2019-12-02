Медведь с надписью «Т-34» попал на видео
2 декабря 201911:22
В соцсетях появилось видео, на котором видно, как вдоль дороги дет медведь, на боку которого черной краской написано «Т-34». Как сообщает Телеканал «360», сейчас ученые выясняют локацию произошедшего.
Как предположил в беседе с РИА Новости РИА «Новости» старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев, инцидент мог произойти на Новой Земле. Специалист пояснил, что именно в этой местности в этом году проводился отлов медведей.
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