Появилось видео горящего автобуса в центре Саранска
Автобус загорелся в центре столицы Мордовии. По информации республиканского МЧС, он был предназначен для перевозки рабочих. По предварительным данным, никто не пострадал.
ЧП случилось сегодня утром в Саранске на пересечении Коммунистической улицы с проспектом Ленина. На момент, когда огонь охватил салон, людей там не было. Водитель также не пострадал.
К приезду пожарных расчётов, автобус практически полностью сгорел. Предварительная причина возгорания – разгерметизация топливной системы. Как уточнили в МЧС, во время движения водитель услышал треск в подкапотном пространстве, а через несколько метров автобус встал. Все рабочие и водитель успели покинуть салон.
Предыдущее резонансное происшествие с пассажирским автобусом произошло в начале ноября в Тульской области, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Транспортное средство перевернулось по пути из Рязани в Старый Оскол. В ДТП пострадали 19 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru