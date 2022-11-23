Появилось видео горящего автобуса в центре Саранска

Автобус загорелся в центре столицы Мордовии. По информации республиканского МЧС, он был предназначен для перевозки рабочих. По предварительным данным, никто не пострадал.

ЧП случилось сегодня утром в Саранске на пересечении Коммунистической улицы с проспектом Ленина. На момент, когда огонь охватил салон, людей там не было. Водитель также не пострадал.

К приезду пожарных расчётов, автобус практически полностью сгорел. Предварительная причина возгорания – разгерметизация топливной системы. Как уточнили в МЧС, во время движения водитель услышал треск в подкапотном пространстве, а через несколько метров автобус встал. Все рабочие и водитель успели покинуть салон.

Предыдущее резонансное происшествие с пассажирским автобусом произошло в начале ноября в Тульской области, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Транспортное средство перевернулось по пути из Рязани в Старый Оскол. В ДТП пострадали 19 человек.