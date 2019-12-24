Появилось видео драки бойца ММА Кузнецова с хулиганами в Москве

На кадрах видно, что как хулиганы бьют Кузнецова, но тот сопротивляется и даже встает на ноги. К избиению подключается мужчина, оправившийся от нокдауна.

Кузнецова впоследствии рассказал журналистам, что получил легкие травмы и не стал обращаться в полицию. Сам боец позже заявил, что хулиганы задели его намеренно, видимо, пытаясь спровоцировать конфликт, сообщает сайт «Подмосковье сегодня»

