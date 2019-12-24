Появилось видео драки бойца ММА Кузнецова с хулиганами в Москве
Конфликт бойца смешанного стиля (ММА) Дмитрия Кузнецова с тремя хулиганами в московском районе Бибирево попал в объектив камеры.
Трое неизвестных проходили мимо Кузнецова, когда он доставал из багажника автомобиля холст. Один из прохожих задел спортсмена – как посчитал Кузнецов, намеренно. Началась перепалка, Кузнец и его оппонент начали толкать друг друга. Потом спортсмен отправил обидчика в нокдаун, но с его товарищами не совладал – они повалили его на землю.
На кадрах видно, что как хулиганы бьют Кузнецова, но тот сопротивляется и даже встает на ноги. К избиению подключается мужчина, оправившийся от нокдауна.
Кузнецова впоследствии рассказал журналистам, что получил легкие травмы и не стал обращаться в полицию. Сам боец позже заявил, что хулиганы задели его намеренно, видимо, пытаясь спровоцировать конфликт, сообщает сайт «Подмосковье сегодня»
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