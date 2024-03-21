Спасатели круглые сутки работают для вызволения шахтеров в Приамурье

Спасатели круглые сутки работают для того, чтобы вызволить горняков из-под завалов на шахте «Пионер» в Амурской области, сообщает «РЕН ТВ».

СМИ: спецборт МЧС готовится к вылету на помощь шахтерам, застрявшим под землей

На месте развернут оперативный штаб МЧС. Участок карьера, где произошло обрушение, называется Бахмут.

Ранее «Покровский рудник» подтвердил, что в обрушившейся шахте находятся 13 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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