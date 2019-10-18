Появились новые факты из жизни Хачатуряна и убивших его дочерей

Обнародовано новое видео из жизни Михаила Хачатуряна и убивших его дочерей. Его представил в студии телеканала «360» племянник Хачатуряна Арсен. На кадрах, в частности, видно, как мужчина отдыхает – он сидит в кресле, играет с собакой и слушает музыку. На других кадрах Хачатурян спит и его снимает одна из дочерей.

Как утверждает защита убитого, несмотря на то, что сестры часто снимали на видео общение с отцом и друг другом, нет ни одной записи, где он их домогается. Ранее в интернет было выложено видео, где Михаил Хачатурян в грубой форме ругает дочерей за неубранную кухню.