Появились новые факты из жизни Хачатуряна и убивших его дочерей
Обнародовано новое видео из жизни Михаила Хачатуряна и убивших его дочерей. Его представил в студии телеканала «360» племянник Хачатуряна Арсен. На кадрах, в частности, видно, как мужчина отдыхает – он сидит в кресле, играет с собакой и слушает музыку. На других кадрах Хачатурян спит и его снимает одна из дочерей.
Как утверждает защита убитого, несмотря на то, что сестры часто снимали на видео общение с отцом и друг другом, нет ни одной записи, где он их домогается. Ранее в интернет было выложено видео, где Михаил Хачатурян в грубой форме ругает дочерей за неубранную кухню.
Михаил Хачатурян был найден убитым 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. В убийстве обвиняют троих его дочерей, которые признались в содеянном.
Они заявили, что отец психологически давил на них, а также применял насилие, в том числе и сексуальное. Девушек выпустили из СИЗО с условием запрета определенных действий.
Недавно экспертиза подтвердила факт секс-домогательства Михаила Хачатуряна по отношению к сёстрам. Адвокаты настаивает, что следствие должно признать их действия самообороной. Однако родственники Хачатуряна полагают, что убийство было спланированно заблаговременно, а ряд фактов из их жизни - выдумка.
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