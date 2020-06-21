Появилась новая версия взрыва дома в Киеве

По заявлению министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, по поводу взрыва доме в Киеве рассматривается две версии– взрыв газа или взрывное устройство, сообщает РИА Новости.

«Рассматривается две версии - взрыв газа или взрывное устройство», - передает слова Авакова агентство «Укринформ».

Уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при обращении с газом» заведено в связи со взрывом девятиэтажного дома в Киеве. Об этом стало известно из заявления пресс-службы прокуратуры Киева,

«По факту взрыва в жилом доме по улице Петра Григоренко в Киеве открыто уголовное производство части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей»), - заявили в украинском ведомстве.