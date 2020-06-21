Появилась новая версия взрыва дома в Киеве

По заявлению министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, по поводу взрыва доме в Киеве рассматривается две версии– взрыв газа или взрывное устройство, сообщает РИА Новости.

«Рассматривается две версии - взрыв газа или взрывное устройство», - передает слова Авакова агентство «Укринформ».

Уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при обращении с газом» заведено в связи со взрывом девятиэтажного дома в Киеве. Об этом стало известно из заявления пресс-службы прокуратуры Киева,

«По факту взрыва в жилом доме по улице Петра Григоренко в Киеве открыто уголовное производство части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей»), - заявили в украинском ведомстве.

В Киеве увеличилось число жертв взрыва газа в жилом доме

Нарушитель может быть наказан на срок до восьми лет лишения свободы.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства ЧП.

Напомним, взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Киеве (Украина). По данным спасателей, разрушены межэтажные перекрытия четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. Из-под завалов извлекли двух погибших, 21 человек эвакуирован.

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ФОТО: ДСНС України
ТЕГИ:ВзрывДомКиев
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