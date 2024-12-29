Повторный выброс мазута зафиксировали у пляжа в Анапе
Повторный выброс крупного пласта мазута обнаружили неподалеку от пляжа «Динамо» в Анапе. Об этом сообщает кубанский оперативный штаб в официальном Telegram-канале.
На устранение загрязнения перебросили сотрудников Ленинградского муниципального округа. Всего в ликвидации выброса задействованы 50 человек — это сотрудники муниципальных предприятий, сел и администрации муниципалитета.
Оперштаб планирует до конца дня собрать мазут с прибрежной полосы и «сделать чище в целом всю территорию ответственности муниципалитета».
В результате аварии двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря в воду попали более трех тысяч тонн нефтепродуктов. Мазут загрязнил около 50 километров пляжей Черного моря в Краснодарском крае.
Кубанские власти 25 декабря ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации регионального характера. На следующий день был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня — он позволяет привлечь к ликвидации последствий ЧС дополнительные силы из других регионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru