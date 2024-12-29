Повторный выброс мазута зафиксировали у пляжа в Анапе

Оперштаб планирует до конца дня собрать мазут с прибрежной полосы и «сделать чище в целом всю территорию ответственности муниципалитета».

В результате аварии двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря в воду попали более трех тысяч тонн нефтепродуктов. Мазут загрязнил около 50 километров пляжей Черного моря в Краснодарском крае.

Кубанские власти 25 декабря ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации регионального характера. На следующий день был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня — он позволяет привлечь к ликвидации последствий ЧС дополнительные силы из других регионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

