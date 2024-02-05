Частный детсад опечатали в Новой Москве из-за вспышки кишечной инфекции

Работа частного детского сада в Новой Москве была приостановлена после группового случая кишечной инфекции среди воспитанников, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

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Уточняется, что речь идёт о негосударственном дошкольном учреждении «Золотой петушок», который расположен в Москве в Сосенском поселении, в посёлке Газопровод.

В ведомстве указали, что в детском саду были выявлены грубые нарушения в организации питания воспитанников, а также проведения дезинфекционных мероприятий.

«Установленные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью детей... помещения детского сада опечатаны. Административные материалы направлены для рассмотрения в Щербинский районный суд города Москвы», - указали в Роспотребнадзоре.

Ранее в Санкт-Петербурге по требованию Роспотребнадзора закрыли две школы из-за выявления кишечной инфекции у детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
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