Повара московского ресторана обвинили в терроризме

Два нелегальных мигранта подозреваются в поддержке терроризма, один из них работал поваром в ресторане «Урюк», сообщает ТАСС с ссылкой на материалы МВД.

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По версии полиции, в ходе рейда по выявлению нелегалов сотрудники решили проверить смартфоны у нелегально находившихся в России кладовщика и повара. Оперативники обнаружили признаки подготовки к вступлению в террористическую организацию, говорилось в публикации.

На данный момент обоим арестованным грозит уголовное дело по статье 205.5 УК РФ (подготовка к вступлению в террористическую организацию). Максимальное наказание по такому обвинению — 20 лет лишения свободы.

Ранее жительницу Ленобласти арестовали по делу о пособничестве терроризму, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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