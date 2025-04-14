Повара московского ресторана обвинили в терроризме

По версии полиции, в ходе рейда по выявлению нелегалов сотрудники решили проверить смартфоны у нелегально находившихся в России кладовщика и повара. Оперативники обнаружили признаки подготовки к вступлению в террористическую организацию, говорилось в публикации.

На данный момент обоим арестованным грозит уголовное дело по статье 205.5 УК РФ (подготовка к вступлению в террористическую организацию). Максимальное наказание по такому обвинению — 20 лет лишения свободы.

Ранее жительницу Ленобласти арестовали по делу о пособничестве терроризму, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

