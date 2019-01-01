Потушено возгорание поезда, столкнувшегося с грузовиком в Адыгее

Сотрудники МЧС нейтрализовали возгорание вагона пассажирского поезда. Оно возникло в результате ДТП на железнодорожном переезде в Адыгее. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике, в том числе, потушен и загоревшийся грузовик.

Ранее, 1 июня, пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ» в Тахтамукайском районе республики. Сообщалось, что загорелись один вагон поезда, а также грузовик. Предварительно пострадал водитель «КамАЗа».

Ранее сообщалось о взрывах на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. Эксперт-взрывотехник, генерал-майор запаса Виктор Поплавский в интервью НСН заявил, что причина взрыва не связана с производством тротила.

