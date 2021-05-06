Потушен пожар на площади 10 га в Ильменском заповеднике на Урале
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в Ильменском заповеднике на Урале, сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление лесами Челябинской области.
В управлении отметили, что площадь пожара составила 10 гектаров. Из-за роста количества возгораний в Челябинской области власти региона установили особый противопожарный режим. Жителям запрещено посещать леса, разводить костры, жечь мусор и растительность.
Ранее в селе Анучино Приморского края произошел пожар, в результате которого погибли два человека, еще трое пострадали. Один из них находится в коме. Возгорание мог произойти из-за неисправности проводки. ТК 360 сообщал, что из-за дождливой и холодной погоды количество лесных пожаров уменьшилось вдвое.
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