Потушен пожар на площади 10 га в Ильменском заповеднике на Урале

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в Ильменском заповеднике на Урале, сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление лесами Челябинской области.

В результате пожара в жилом доме в Приморье погибли два человека

В управлении отметили, что площадь пожара составила 10 гектаров. Из-за роста количества возгораний в Челябинской области власти региона установили особый противопожарный режим. Жителям запрещено посещать леса, разводить костры, жечь мусор и растительность.

Ранее в селе Анучино Приморского края произошел пожар, в результате которого погибли два человека, еще трое пострадали. Один из них находится в коме. Возгорание мог произойти из-за неисправности проводки. ТК 360 сообщал, что из-за дождливой и холодной погоды количество лесных пожаров уменьшилось вдвое.

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ФОТО: РИА Новости
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