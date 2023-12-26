Потушен пожар на месте атаки ВСУ в Феодосии
Пожарные сумели ликвидировать возгорание в Феодосии на месте удара Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил заместитель руководителя Главного управления МЧС РФ по Республике Крым Игорь Скуртул.
По его словам, на месте продолжает работать группировка МЧС. Как уточнил Скуртул, пожар на нескольких объектах возник около трёх часов ночи. Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ВСУ совершили атаку в районе Феодосии.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Минобороны РФ, в ходе отражения удара ВСУ в Феодосии поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск». Число пострадавших в результате атаки ВСУ увеличилось до пяти, один из них погиб, информирует крымский Минздрав. Украинская сторона нанесла удар авиационными управляемыми ракетами с воздуха.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru