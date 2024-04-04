Поток талых вод с полей хлынул на улицы удмуртского села
В Сарапульском районе Удмуртии поток талых вод хлынул на улицы одного из сел, сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.
Ведомство опубликовало запись инцидента. На кадрах виден бурный поток воды, идущий по улице. При этом жилые дома стихия не затрагивает.
Отмечается, что поток закончился в течение 40 минут. Информации о пострадавших нет.
В четверг в Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Губернатор Денис Паслер пообещал, что ситуация в регионе стабилизируется через две-три недели, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru