Поток талых вод с полей хлынул на улицы удмуртского села

В Сарапульском районе Удмуртии поток талых вод хлынул на улицы одного из сел, сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

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Ведомство опубликовало запись инцидента. На кадрах виден бурный поток воды, идущий по улице. При этом жилые дома стихия не затрагивает.

Отмечается, что поток закончился в течение 40 минут. Информации о пострадавших нет.

В четверг в Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Губернатор Денис Паслер пообещал, что ситуация в регионе стабилизируется через две-три недели, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/pojarnoe_depo
ТЕГИ:ПаводокУдмуртия

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