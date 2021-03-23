Потерявшихся на Эльбрусе альпинистов нашли спасатели
Два заблудившихся на Эльбрусе альпиниста найдены на высоте 3200 метров поисково-спасательным отрядом, им помогли спуститься к базе Эльбрусского высокогорного ПСО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Информация о том, что два туриста из Москвы заблудились в районе водопада Терскол на высоте 3200 метров, поступила в МЧС во вторник вечером около 19:20. В операции участвовали пять спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО.
По данным ведомства, альпинисты отказались от дальнейшей помощи, в настоящий момент они находятся в безопасности. Никто из них не пострадал.
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