Потерявшихся на Эльбрусе альпинистов нашли спасатели

Два заблудившихся на Эльбрусе альпиниста найдены на высоте 3200 метров поисково-спасательным отрядом, им помогли спуститься к базе Эльбрусского высокогорного ПСО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Информация о том, что два туриста из Москвы заблудились в районе водопада Терскол на высоте 3200 метров, поступила в МЧС во вторник вечером около 19:20. В операции участвовали пять спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО.

По данным ведомства, альпинисты отказались от дальнейшей помощи, в настоящий момент они находятся в безопасности. Никто из них не пострадал.

