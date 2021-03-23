Двое московских альпинистов заблудились на Эльбрусе
Во вторник двое альпинистов из Москвы заблудились при подъеме на гору Эльбрус на высоте около 3,2 тысяч метров, их разыскивает группа спасателей из Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ГУ МЧС России по КБР.
По данным МЧС, туристы проводили акклиматизационную подготовку перед началом похода, однако в районе водопада Терскол потерялись. Информацию о происшествии передали в центр управления в кризисных ситуациях при республиканском МЧС в 19:20.
Розыскной операцией занялись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ. Отмечается, что потерявшиеся альпинисты вышли на связь.
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