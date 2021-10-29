Потерявший семью в «Зимней вишне»: главный виновник скрывается в Австралии
Игорь Востриков, потерявший всю свою семью при пожаре, заявил НСН, что главный виновник трагедии спокойно живет в Австралии и никак не комментирует произошедшее.
Собственник ТЦ «Зимняя вишня» живет в Австралии и никак не привлекается к ответственности по делу о пожаре в 2018 году, заявил житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший всю свою семью при пожаре, в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Накануне заводский районный суд в Кемерове приговорил экс-гендиректора Кемеровского кондитерского комбината (основного собственника сгоревшего в 2018 году ТРЦ «Зимняя вишня») Юлию Богданову к 14 годам колонии общего режима по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении требований пожарной безопасности, в результате чего погибли 60 человек.
«Какая может быть справедливость? Собственник в Австралии живет, он миллиардер, у него вообще все хорошо. На амортизацию денег вообще не выделялось, и это политика собственника – Штенгелова Дениса. Он скрывается в Австралии, на допрос его не вызывали, комментария никакого он не давал. Точно знаю, что над номинальными директорами есть настоящий собственник – один или группа лиц. Все сводится к тому, что этим единолично Денис Штенгелов управлял, потому что он основной акционер, он сам в интервью еще до трагедии рассказывал, что никаких менеджеров нет, и они сами всем управляют, что на всем экономят. Экономили сразу на стройке, построили, закрыв глаза на безопасность. Денег никто не выделял, за это кто-то должен понести наказание», - заявил Востриков.
По его словам, номинальный директор Юлия Богданова получает финансовую и юридическую поддержку Штенгелова, который сам за четыре года не дал ни одного комментария.
«Под следствием 15 человек, их разделили на четыре уголовных дела, сегодня только одно дело прошло, из них восемь человек, семь еще ждут своего наказания, среди них еще один гендиректор Вишневский. У нас есть два номинальных директора: с 2009 года по 2016 год – Вишневский, друг детства истинного владельца. В 2016 году пришла Богданова. Первый говорит, что ничего не строил, и это правда, «Зимняя вишня» уже в 2008 году открылась, кому-то деньги заносили, чтобы их не проверяли. Богданова, которая 14 лет сегодня получила, вину свою тоже не признает и не выдает собственника. Ни одному, ни второму невыгодно с точки зрения срока, поддержки. Богданова просто номинальный директор, она молчит за финансовую и юридическую поддержку. Я не знаю, что происходит. Справедливости здесь нет, но сегодня ее, конечно, на частичку больше стало. Это все равно победа, хоть этих наказали. Мы все равно дальше будем добиваться справедливости», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом Востриков отметил, что вина в случившемся ложится и на пожарных, некоторые из них получили неоправданно небольшой срок.
«Тот, кто руководил тушением пожара, получил вполне справедливый срок. Когда начинаешь разбирать его действия, подтверждаются слова, произнесенные Следственным Комитетом – как вообще слабоумный человек мог стать руководителем. Ответ прост: это у них фишка такая, перед выходом на пенсию брат свата назначает начальником, чтобы хорошая пенсия была. Вот такой некомпетентный, отчасти слабоумный человек руководил тушением. В его действиях однозначно халатность, с мерой пресечения я согласен. Второй Генин (начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части №2 – прим. НСН) трус, лжец, лицемер и детоубийца, с его приговором я не согласен, я считаю, что его наказывать надо было гораздо более строго. Что смогли, то доказали. Каждый его шаг – это нарушение боевого устав, боевой устав у пожарных это как библия. Четверо убийц, пожарных, которые реально убийцы, на свободе. По линии администрации расследование остановлено», - рассказал он.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. В огне погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Более 140 человек пострадали. По факту ЧП были возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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